"Предприниматели будут перекладывать расходы на население": эксперт о повышении НДС

Эксперты активно обсуждают расширенное заседание правительства с участием президента. В частности, споры вызывает идея повысить ставки НДС, передает сайт телеканала КТК.

По мнению экономистов, последствия роста НДС будут сглажены другими мерами, обещанными кабмином.

"Производители, предприниматели, видя такую ставку, будут перекладывать расходы на население. Но правительство также предусмотрело снижение размера фонда оплаты труда. Унификация налоговой реформы, бюджетное администрирование, переход на электронные форматы позволят в некоторой степени уйти от серых схем.

Повышение НДС и снижение фонда оплаты труда позволят компенсировать влияние", – считает директор Центра прикладных исследований Института прикладных этнополитических исследований Гали Динмухаммед.

Сейчас, как поясняет телеканал, бизнес платит 40% от окладов своих работников в Фонд оплаты труда. Правительство же обещает уменьшить эту нагрузку на 10% и компенсировать это снижение выплатами из бюджета. Таким образом, расходы на НДС увеличатся, а на покрытие социального налога и пенсионных отчислений уменьшатся. Иными словами, повода для резкого скачка цен на товары нет, считают эксперты.

В целом экономическая реформа, которую президент поручил еще досконально проработать и обсудить, в конечном итоге благоприятно скажется на жизни каждого отдельно взятого казахстанца, уверены политологи.

"Это все является логичным продолжением всех тех больших реформ, которые сейчас проходят. В первую очередь они направлены на улучшение качества жизни населения, чтобы результаты экономического роста приносили равную пользу для всех слоев населения", - заявила руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при президенте РК Анна Альшанская.

Источник: КТК