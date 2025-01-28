Отсутствие контроля: тревожную статистику по забеременевшим девочкам-подросткам озвучили в Атырау

Только за последние четыре года в Атырауской области забеременели свыше 800 девочек подросткового возраста. Такие данные тревожат не только психологов, но и врачей, передает телеканал Almaty.

Как сообщает телеканал, в Атырауской области за последние четыре года забеременели около восьмисот девочек-подростков.

Если психологи указывают на отсутствие должного внимания и контроля со стороны родителей, то врачи больше обеспокоены тем, что ранняя беременность может негативно сказаться как на здоровье матери, так и ребенка.

Отмечается, что половина из беременных подростков родили, 45 по разным причинам совершили аборт. В прошлом году на учет взяли 127 школьниц. Пик тревожной статистики пришелся на 2021 год - тогда почти 200 несовершеннолетних оказались в положении.

"Девочки-подростки чаще всего прибегают к аборту, боясь своих родителей, а это приводит к множеству последствий. Во-первых, к воспалительному процессу в репродуктивных органах женщины: в матке, протоках и яичниках. Во-вторых, это может привести к бесплодию", - отмечает акушер-гинеколог Айгерим Кайраткызы.

Помимо физических нарушений, у молодых мам также может быть психическое расстройство - подросток не может адаптироваться к обществу из-за своего положения. Большое влияние оказывают, по мнению психологов, моральные и материальные трудности.

"Если девочка растет без отца, то есть не хватает отцовской любви. Она ищет это тепло у других людей, мужчин. Взрослые могут обманным путем получить желаемое, а девочка остается одна в таком положении", - считает психолог Гульвира Нурсултанкызы.

Отмечается, что всего по области в положении находятся сейчас свыше семи с половиной тысяч женщин. Среди них есть и совсем юные будущие мамы.

При этом факты подростковой беременности чаще всего регистрируется в Жылыойском районе и городе Атырау.

Недавно сообщалось, что в 2025 году в Западно-Казахстанской области забеременели две несовершеннолетние девочки. За весь прошлый год в регионе таких случаев было три.

Ранее стало известно, что в Павлодаре забеременела воспитанница детского дома. 16-летняя девушка призналась, что контакт произошел по обоюдному согласию. Будущие родители уже вступили в брак. Руководитель центра понес дисциплинарную ответственность.

А в Актобе беременной оказалась ученица 7 класса. В полиции не подтвердили факт изнасилования школьницы, отметив, что все произошло по обоюдному согласию. Возраст партнера семиклассницы полицейские не раскрыли, но заявили о возбуждении уголовного дела.

Также в конце июля прошлого года стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.