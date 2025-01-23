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Две девочки забеременели в ЗКО

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Беременная девочка-подросток
Девочка-подросток. Иллюстративное фото: AntonioGuillem / Getty Images

В 2025 году в Западно-Казахстанской области забеременели две несовершеннолетние девочки. За весь прошлый год в регионе таких случаев было три, передает "Мой город".

По данным управления здравоохранения региона, за последние пять лет в области забеременели 12 девочек-подростков, из них 7 случаев зарегистрировали в Уральске. В 2025 году зарегистрировано два случая. 

В 2020 году - 1 случай, 2021 году - 3 случая, 2022 году - 3 случая, 2023 году - 2 случая, 2024 году - 3 случая. Начиная с 2023 года, возраст самых молодых мамочек - 15 лет. 

"При подростковой беременности могут возникнуть осложнения, такие как повышенный риск эклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций. При ранней беременности чаще рождаются дети с низкой массой тела, недоношенными и тяжелыми неонатальными осложнениями. Часто подростковая беременность заканчивается абортом. Аборт, особенно первый, чреват самыми разными осложнениями вплоть до бесплодия", - дополнили в ведомстве.

По информации Минздрава, в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости профилактики ранней беременности у подростков.

По данным ВОЗ, беременность, ее прерывание и роды в подростковом возрасте являются одними из основных причин материнской и детской смертности в мире. Также рано забеременевшие девушки теряют возможность получать образование, становятся отодвинутыми от социума и имеют повышенные риски для своего здоровья.

По медицинским показателям, ранней считается беременность, наступившая у девочки в возрасте до 19 лет. Самый частый возраст для подростковой беременности - 15-17 лет.

Как отмечают медики, только к 18 годам организм девушки уже достаточно сформирован и полностью готов к вынашиванию и рождению ребенка. Поэтому беременность и роды в юном возрасте могут быть опасными как для жизни мамы, так и для малыша.

Ранее стало известно, что в Павлодаре забеременела воспитанница детского дома. 16-летняя девушка призналась, что контакт произошел по обоюдному согласию. Будущие родители уже вступили в брак. Руководитель центра понес дисциплинарную ответственность.

А в Актобе беременной оказалась ученица 7 класса. В полиции не подтвердили факт изнасилования школьницы, отметив, что все произошло по обоюдному согласию. Возраст партнера семиклассницы полицейские не раскрыли, но заявили о возбуждении уголовного дела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214572-dve-devochki-zaberemeneli-v-zko/

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