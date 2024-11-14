Воспитанница детского дома забеременела в Павлодаре. Девочка призналась, что контакт произошел по обоюдному согласию. Будущие родители уже вступили в брак, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в Управлении образования Павлодарской области, третью неделю беременности у подростка подтвердило медицинское обследование.

"Опекун - руководитель центра - написал заявление в правоохранительные органы. Девочке оказана необходимая психологическая помощь", - уточнили в ведомстве.

Дело рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Руководитель центра понес дисциплинарную ответственность.

"Девушке полных 16 лет. Согласно законодательству Казахстана, она вступила в возраст согласия, соответственно, состав уголовного правонарушения не усматривается и основания для возбуждения уголовного дела нет", - пояснила региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева.

Известно, что несовершеннолетние заключили брак. По информации издания, финансовую помощь молодой семье взяли на себя родители отца будущего ребенка.

Ранее стало известно, что в Актобе забеременела ученица седьмого класса. В полиции не подтвердили факт изнасилования школьницы, отметив, что все произошло по обоюдному согласию.

В Павлодарской области за шесть месяцев 2024 года 11 несовершеннолетних девочек стали мамами. В основном возраст таких рожениц составил 16-17 лет. Медики отметили, что по каждому подобному случаю докладывают в полицию.