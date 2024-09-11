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Ученица 7 класса забеременела в Актобе

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Подросток с тестом на беременность
Беременная школьница. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

В Актобе беременной оказалась ученица 7 класса. В полиции не подтвердили факт изнасилования школьницы, отметив, что все произошло по обоюдному согласию, передает "Актобе Таймс".

Как сообщает издание, в городских пабликах стали распространять информацию о том, что ученица 7 класса одной из школ Актобе была изнасилована.

В пресс-службе департамента полиции региона подтвердили лишь тот факт, что девочка забеременела. При этом в ведомстве утверждают, что девочку не насиловали, все произошло по обоюдному согласию. Возраст партнера семиклассницы стражи порядка не раскрыли.

"Факт изнасилования не подтверждается. Все происходило по обоюдному согласию. Девочка забеременела. В любом случае мы возбудили уголовное дело. Остальное пока добавить не могу", - заявил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Ранее стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона сообщили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту назначили расследование.

Всего в Павлодарской области с начала года 11 несовершеннолетних девочек стали мамами. В основном возраст таких рожениц составил 16-17 лет.

А в Северо-Казахстанской области в прошлом году родила 13-летняя девочка. Другой девочке того же возраста беременность прервали. В 2023 году в регионе подростки сделали 14 абортов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160111-uchenica-7-klassa-zaberemenela-v-aktobe/

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