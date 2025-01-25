Ветер, гололед и туман: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана на воскресенье, 26 января. В областях ожидаются гололед, туман и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 26 января на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области также ожидается туман. Кроме того, туман ожидается на западе, юге Костанайской области.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ожидается ветер с порывами 18-23 метров в секунду. В Алматы завтра на дорогах также ожидается гололед.

На севере, западе, юге Атырауской области завтра ожидается туман, как и на западе Актюбинской области.

Также сообщается, что в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер в 15-18 метров в секунду. А в области Абай ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается восточный ветер, с переходом на западный, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В области Ұлытау синоптики прогнозируют порывы ветра в 15-20 метров в секунду, ночью - временами до 23 метров.

Кроме того, в области Жетісу также ожидается северо-восточный ветер с порывами до 23-28 м/с.

Напомним, на эти выходные синоптики прогнозировали на большей части Казахстана повышение температуры воздуха, местами туман.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.