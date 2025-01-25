Плюсовую температуру пообещали синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 25 января. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем составит -3 градуса, а ночью опустится до -20 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

В Астане днем температура составит -14 градусов, а ночью температура снизится до -23 градусов. Скорость ветра - 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня буде малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -9 градусов. Скорость ветра - 3,2 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в эти выходные на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, местами туман.