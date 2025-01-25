Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Плюсовую температуру пообещали синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Зимний пейзаж
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 25 января. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем составит -3 градуса, а ночью опустится до -20 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

В Астане днем температура составит -14 градусов, а ночью температура снизится до -23 градусов. Скорость ветра - 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня буде малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -9 градусов. Скорость ветра - 3,2 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в эти выходные на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, местами туман.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215049-plyusovuyu-temperaturu-poobeshchali-sinoptiki-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Самат Каримов

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Плюсовую температуру пообещали синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie