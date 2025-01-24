Потепление на большей части Казахстана пообещали синоптики в выходные

На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, местами туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромет", под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

На большей части страны постепенное повышение температуры воздуха ночью до 12-23 градусов, днем 5-13 градусов мороза, на юге, юго-востоке ночью до 0-10 градусов, в горных районах 13-18 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горных районах 0-5 градусов мороза, а на западе РК ночью 7-17 градусов мороза, днем 6 градусов мороза - 2 градуса тепла.

Отметим, что ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.