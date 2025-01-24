Штрафовали ли карагандинцев за прогрев авто более 5 минут

В Карагандинской области обсуждается 5-минутный прогрев автомобилей. Жители региона выступают за изменение нормы из-за сурового климата, передает ekaraganda.kz.

24 января в рамках брифинга "Закон и порядок" полицейским был задан вопрос о прогреве автотранспорта не более пяти минут.

Данная норма существует в законодательстве РК давно, однако резонанс и огласку получила лишь с наступлением текущего зимнего периода, когда жители Казахстана стали снимать на видео время прогрева машин соседей.

Депутаты придерживаются мнения, что с точки зрения экологии пятиминутный прогрев двигателя автомобиля не наносит вреда окружающей среде, и этого вполне достаточно, чтобы начать движение.

Однако карагандинцы не согласны с этим из-за резко-континентального климата региона и большого числа подержанных авто.

"Пять минут дается для того, чтобы начать движение, но это абсурдно. Машинам по 10, 15, а то и больше лет.

Их, в принципе, в мороз трудно завести, а эксплуатировать практически без прогрева грозит тем, что ты вовсе останешься без машины.

Пускай государство введет выгодный утильсбор, льготное кредитование под 4-5% годовых, тогда мы все будем ездить на новых авто и машины греть по пять минут в зимнее время", - говорят карагандинцы.

Представителям городской полиции был задан вопрос, имеются ли обращения о нарушениях данного закона в Караганде? Принимаются ли они?

"Хороший вопрос. У нас в Караганде таких фактов еще не зарегистрировано. Вообще, по закону, по Административному кодексу, по статье 597 части первой - это у нас штрафные санкции, превышают 5 МРП.

Статья давно работает. Если будут заявления от горожан, то мы должны будем их зафиксировать и принять меры", - пояснил первый заместитель начальника ОП Караганды Бауыржан Мухамеджанов.

В последние несколько дней в Караганде были метели, а сегодня столбик термометра опустился до -34 градусов и вышеуказанный вопрос обрел большую актуальность не только у обычных горожан, но и у самих сотрудников полиции.

"В данный момент у нас такие морозы на улице. Если посмотреть логически, пять минут прогревать машины невозможно. Поэтому в такие морозы греть машину больше пяти минут нужно, конечно", - добавил Бауыржан Мухамеджанов.

Таким образом, закон остается открытым для поправок, так как все вполне понимают, с чем приходится сталкиваться владельцам автотранспорта в суровый зимний период.

Ранее депутат мажилиса Снежанна Имашева разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут.

А депутат сената Марат Кожаев в кулуарах прокомментировал, хватит ли пяти минут для прогрева автомобиля.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в кабмине озвучил свою позицию по поводу штрафа за прогрев авто более пяти минут.

Общественники в свою очередь заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины.