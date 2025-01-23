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"Выбросит меньше оксида свинца": депутат сената высказался, хватит ли 5 минут для прогрева авто

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Выхлопная труба автомобиля
Выхлопная труба. Иллюстративное фото: xphotoz/Getty Images

Депутат сената Марат Кожаев сегодня в кулуарах прокомментировал, хватит ли пяти минут для прогрева автомобиля, передает корреспондент NUR.KZ.

"Абсолютно хватит. Почему? С каждым годом технические характеристики того же самого автомобиля меняются. Если вы обратили внимание, современные автомобили, они оснащены Push Start, когда на перекрестке машина подъезжает, нажимаешь - глохнет, когда отпускаешь тормоз - она заводится. Для чего это делается? Технически это решение, чтобы было меньше выбросом. Чтобы мы вместе с вами меньше страдали от загрязнения окружающей среды.

Одна из самых глобальных проблем, самый большой вызов нашего времени - экология. Кроме того, все современные значит масла, присадки и так далее, которые меняются сейчас в автомобилях, я немножко тоже управлял автомобилем, понимаю - они сделаны так, что там нет необходимости сидеть и греть эту машину. И это не придумано в Казахстане. Вы посмотрите, это сделано во всех странах мира", - заявил Марат Кожаев.

Журналисты возразили депутату, что в Казахстане одна из самых холодных столиц в мире.

"Ну, и что, ничего страшного. Машина быстрее прогреется на ходу, и она меньше выбросит оксида свинца, которым вы и ваши дети дышат", - ответил Кожаев.

Он добавил, что не будет выступать против штрафа за прогрев авто дольше пяти минут в Казахстане.

Отметим, недавно экологи Казахстана высказались против штрафа за прогрев авто более 5 минут. Общественники заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины.

Ранее в ДП Алматы в ответ на запрос редакции NUR.KZ сообщили, в Казахстане запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в кабмине озвучил свою позицию касательно штрафа за прогрев авто более пяти минут - он также пообещал провести эксперимент.

Позже министр записал видео с экспериментом. Он завел автомобиль и прогревал его пять минут, после начал движение - по словам главы Минэкологи, этого времени хватило для нормальной работы авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214411-vybrosit-menshe-oksida-svinca-deputat-senata-vyskazalsya-hvatit-li-5-minut-dlya-progreva-avto/

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