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Школьников второй смены с 0 по 9 класс переводят на дистанционку в Астане

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Дети идут в школу зимой
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

В связи с ухудшением погодных условий 24 января учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 24 января 2025 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - информирует ведомство.

Ранее 22 января на дистанционное обучение также в связи с непогодой перевели школьников первой смены в Астане, а следом и учащихся второй смены.

Сегодня, 24 января, синоптики прогнозируют жителям Астаны погоду без осадков. Днем термометры покажут до -21 градуса, ночью температура снизится до -36 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане в период с 20 по 26 января ожидается похолодание - в столицу придут морозы. В связи с непогодой спасатели напомнили правила безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214792-shkolnikov-vtoroy-smeny-s-0-po-9-klass-perevodyat-na-distancionku-v-astane/

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