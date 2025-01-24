Школьников второй смены с 0 по 9 класс переводят на дистанционку в Астане

В связи с ухудшением погодных условий 24 января учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 24 января 2025 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - информирует ведомство.

Ранее 22 января на дистанционное обучение также в связи с непогодой перевели школьников первой смены в Астане, а следом и учащихся второй смены.

Сегодня, 24 января, синоптики прогнозируют жителям Астаны погоду без осадков. Днем термометры покажут до -21 градуса, ночью температура снизится до -36 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане в период с 20 по 26 января ожидается похолодание - в столицу придут морозы. В связи с непогодой спасатели напомнили правила безопасности.