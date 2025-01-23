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Сколько алматинцев зарегистрировали свои мопеды

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Человек на мопеде
Мопед на дороге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы на днях стартовала регистрация мопедов. На сегодня официальную регистрацию прошли уже 16 алматинцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

16 мопедов прошли официальную регистрацию в Алматы, сообщает медиапортал МВД.

"С пятого апреля 2025 года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам. С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции, при наличии водительского удостоверения категории А1, А и В, прохождения технического осмотра и страхования гражданско-правовой ответственности", - напомнили в полиции.

Отмечается, что в спецЦОНах Алматы сейчас проводится регистрация мопедов. На сегодняшний день уже поставлены на учет 16 мопедов.

В МВД напомнили, что в 2024 году внесены поправки в закон "О дорожном движении". Основная цель - упорядочить эксплуатацию мопедов. Теперь водители мопедов являются полноправными участниками дорожного движения и на них распространяются все требования законов.

"Уважаемые владельцы мопедов! С целью исключения нарушений требований законодательства, уведомляем вас о необходимости прохождения регистрации мопедов и получения водительского удостоверения категории А1", - призвали в полиции.

Добавим, что с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

Напомним, на днях мы писали, что в Алматы зарегистрировали первый мопед. Техпаспорт владелец транспортного средства получил в спецЦОНе мегаполиса.

До этого, в начале октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае прошлого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Что касается получения водительского удостоверения категории А1 - сообщалось, что водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214462-skolko-almatincev-zaregistrirovali-svoi-mopedy/

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