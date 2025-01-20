В Алматы зарегистрировали первый мопед, который владелец транспортного средства получил в спецЦОНе мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, в городе успешно завершилась первая регистрация мопеда. Сообщается, что молодой житель города получил технический паспорт на свое транспортное средство и государственный регистрационный номерной знак.

"Сегодня обратился в автоЦОН для получения номеров на свой мопед, чтобы передвигаться по правилам. Давайте новый мотосезон встретим легально, с номерами, ребята", - обратился к владельцам мопедов сам водитель.

Напомним, сегодня в МВД напомнили, что с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

Напомним, в начале октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае прошлого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Что касается получения водительского удостоверения категории А1 - сообщалось, что водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.