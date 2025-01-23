Памятнику знаменитому псу Пшону установили в Атырау (видео)

В Атырау установили памятник знаменитой собаке по кличке Пшон, которая помогала людям во время паводков, передает сайт телеканала КТК.

Собака из отдаленного поселка Атырауской области стала известна на всю страну и даже за ее пределами весной. Хозяйка пса сняла кадры, как он помогает строить защитную дамбу: носит на спине мешки. Пшон даже стал символом волонтеров. Но закончилась его судьба трагически.

В конце ноября животное нашли с кровоточащей раной и дротиком в животе. Он умер на руках у хозяйки. Расследование жестокого убийства пса обещал взять на контроль аким области. Но пока о результатах не сообщается.

Узнав историю собаки, местный художник решил сделать ему памятник. Азамат Кенжегалиев месяц трудился у себя в мастерской и мечтал, чтобы скульптура стояла в людном месте, где каждый мог бы пожать Пшону лапу. Откликнулась хозяйка одной из кофеен на набережной. И теперь преданный пес снова среди людей.

"Хозяйка этого заведения вышла на меня и предложила установить здесь, на этом месте. Обещала присматривать за скульптурой. Мне предлагали деньги, но мне они не нужны. Это напоминание о том, что во время паводка мы все сплотились, даже собака помогала. Я хотел подарить эту скульптуру городу", - рассказал автор скульптуры Азамат Кенжегалиев.

Источник: КТК