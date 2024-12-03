Помогал таскать мешки с песком во время паводков: убийство пса по кличке Пшон прокомментировал аким

Аким Атырауской области Серик Шапкенов в СЦК прокомментировал убийство пса по кличке Пшон – он стал знаменит тем, что помогал людям во время паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что пес таскал мешки с песком и таким образом стал символом единения в то непростое время.

"Я понял ваш вопрос. Я сегодня сам узнал из СМИ. И выяснил детали. Это было в селе Сарытогай Махамбетского района. Собака по кличке Пшон стала известна за счет помощи при возведении дамбы. О ней писали, и видео постили в социальных сетях.

Ситуация была такая - 28 ноября было, там житель того села подал жалобу, что не может зайти домой, что возле его дома ходят бродячие собаки. Отлов временно его (пса Пшона - прим. ред.) усыпил с помощью дротика, позже на берегу Жайыка был найден его труп", - сказал аким.

По его словам, по данному факту сейчас проводится служебная и другие проверки.

"Вы говорите, дротик, игла – будет проведена проверка, результаты мы сообщим. Если будут установлены какие-то нарушения, то будут предприняты меры. Но в нашем регионе по бродячим собакам сперва применяют снотворное, если она агрессивная и у нее нет владельца, то мы ее усыпляем, а в другой ситуации стерилизуем и отпускаем. По данному факту завершится проверка, и мы сообщим вам причины произошедшего", - указал глава региона.

Напомним, сегодня стало известно, что в Атырауской области умер пес Пшон, ставший звездой Казнета, помогая хозяйке во время паводков. Судя из подписи к видео, пса застрелили. На кадрах видно, что на теле пса кровоточит большая рана, тем временем хозяева его гладят.

Позже стали известны новые подробности его гибели. Отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Атырауской области прокомментировал ситуацию, рассказав о дротике, выпущенном в Пшона сотрудником ветстанции.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).