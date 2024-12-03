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Эзотерика

Пса, ставшего героем Казнета после паводков, застрелили: в ветслужбе рассказали подробности

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Пес Пшон
Пес Пшон. Кадр из видео: tiktok.com/@pshon_2024

В Атырауской области умер пес Пшон, ставший звездой Казнета, помогая хозяйке во время паводков. Стали известны новые подробности его гибели, передает NUR.KZ.

Пес Пшон из села Сартогай Махамбетского района стал известен в апреле этого года, когда многие СМИ писали, что четвероногий друг помогал своей хозяйке в противопаводковых работах.

Сегодня мы писали, что в аккаунте пса несколько дней назад опубликовали информацию о его смерти. По словам хозяйки, Пшона застрелили. На кадрах видно, что на теле пса кровоточит большая рана, тем временем хозяева его гладят.

В официальном Facebook-аккаунте отдела ветеринарии управления сельского хозяйства Атырауской области появился комментарий по ситуации.

"28 ноября 2024 года в Махамбетском районе ветеринарный врач местной ветеринарной станции получил обращение от жителя одного из домов по поводу невозможности входа в дом из-за нахождения на дворовой территории трех чужих собак.

Ветеринарный специалист, прибывший на место, провел процедуру временного усыпления собак путем выстрела дротиком. Две собаки были усыплены, третья собака, после попадания дротика, убежала в сторону реки и скончалась при невыясненных обстоятельствах", - сообщает ведомство.

Прокуратура и полиция района изучает законность действий сотрудника ветеринарной станции. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, уточняется в публикации.

Представители ветслужбы также напоминают, что согласно правилам содержания и выгула домашних животных, владельцы обязаны выгуливать собак в общественных местах на поводке длиной не более двух метров. Свободный выгул допускается только на специально отведенных площадках для выгула или дрессировки собак.

Напомним, в текущем году неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. В ноябре в одном из подъездов Рудного зарезали собаку. Тело самого животного нашли во дворе того же дома. Полиция начала расследование и разыскивает виновных.

В начале ноября за жестокое обращение с животными к уголовной ответственности привлечен житель Темиртау - он выбросил собаку из окна 5-го этажа.

В конце октября на окраине Петропавловска над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург. По их словам, из ушей, пасти и носа пса лилась кровь, а МРТ показала перелом черепа, разрыв нескольких органов и отек мозга. Тогда в полиции сообщали, что к ответственности за произошедшее привлекут мать одного из детей. Щенок выжить не смог.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195561-psa-stavshego-geroem-kazneta-posle-pavodkov-zastrelili-v-vetsluzhbe-rasskazali-podrobnosti/

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