Убийство пса Пшона: полиция Атырауской области возбудила уголовное дело

После смерти пса Пшона в Атырауской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области заявили, что по факту видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, зарегистрировано уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - cообщили в департаменте.

Напомним, накануне стало известно, что в Атырауской области умер пес Пшон, ставший звездой Казнета, помогая хозяйке во время паводков.

Позже стали известны новые подробности его гибели. Отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Атырауской области прокомментировал ситуацию, рассказав о дротике, выпущенном в Пшона сотрудником ветстанции.

Также по ситуации высказался аким Атырауской области Серик Шапкенов. Он сообщил, что проводятся проверки, о результатах которых будет сообщено дополнительно, и если будут установлены какие-то нарушения (в действиях ветеринарного врача, который выстрелил в пса дротиком), то будут предприняты меры.

Сегодня на данную тему высказались депутаты мажилиса Айдарбек Ходжаназаров и Едил Жанбыршин. Ходжаназаров считает, что убийцу собаки нужно наказать, а Жанбыршин предложил журналистам отправиться в Атырау и самим разобраться в ситуации.