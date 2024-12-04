Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Убийство пса Пшона: полиция Атырауской области возбудила уголовное дело

Опубликовано:

Пес Пшон
Пес Пшон. Кадр из видео: tiktok.com/@pshon_2024

После смерти пса Пшона в Атырауской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области заявили, что по факту видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, зарегистрировано уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - cообщили в департаменте.

Напомним, накануне стало известно, что в Атырауской области умер пес Пшон, ставший звездой Казнета, помогая хозяйке во время паводков.

Позже стали известны новые подробности его гибели. Отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Атырауской области прокомментировал ситуацию, рассказав о дротике, выпущенном в Пшона сотрудником ветстанции.

Также по ситуации высказался аким Атырауской области Серик Шапкенов. Он сообщил, что проводятся проверки, о результатах которых будет сообщено дополнительно, и если будут установлены какие-то нарушения (в действиях ветеринарного врача, который выстрелил в пса дротиком), то будут предприняты меры.

Сегодня на данную тему высказались депутаты мажилиса Айдарбек Ходжаназаров и Едил Жанбыршин. Ходжаназаров считает, что убийцу собаки нужно наказать, а Жанбыршин предложил журналистам отправиться в Атырау и самим разобраться в ситуации.

@pshon_2024

Біздің Пшөн әлі ХИТ?

♬ оригинальный звук - Пшон_2024

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196048-ubiystvo-psa-pshona-policiya-atyrauskoy-oblasti-vozbudila-ugolovnoe-delo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie