Акимат обратился к алматинцам с предупреждением из-за надвигающегося снегопада
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Коммунальные службы Алматы перейдут на усиленный режим работы, так как в мегаполисе прогнозируют сильный снегопад и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По данным акимата Алматы, с ночи 22 января в течение двух суток в Алматы прогнозируется снегопад, временами сильный.
"Ожидается гололед, а температура воздуха понизится:
• 22 января ночью от -7 до ...-9°С, днем от 0 до ...-2°С;
• 23 января ночью от -15 до ...-17°С, днем от -5 до ...-7°С", - сказано в сообщении.
Отмечается, что коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство на производственных базах. 204 пескоразбрасывателя будут дежурить до начала снегопада.
"Основные магистральные улицы будут предварительно обработаны жидкими реагентами. В круглосуточном режиме планируется задействовать 624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих.
Кроме этого для своевременного предупреждения и устранения снежных накатов на опасных участках дорог, спусках, подъемах, съездах с транспортных развязок будет усилена работа по патрулированию состояния дорожного покрытия силами 47 оперативных бригад", - сообщили в акимате.
В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицей на тротуарах автолюбителей и пешеходов попросили соблюдать меры предосторожности.
"Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.
Пешеходам рекомендуем быть осторожными на тротуарах, избегать близости многоэтажных зданий из-за риска падения снега и сосулек с крыш", - добавили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы
По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
Напомним, накануне жителей и гостей Астаны также предупредили об ухудшении погодных условий. В связи с непогодой, спасатели напомнили правила безопасности.
А сегодня в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213726-k-snegopadu-i-gololedu-gotovyatsya-v-almaty-akimat-obratilsya-k-voditelyam-i-peshehodam/