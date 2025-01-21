Акимат обратился к алматинцам с предупреждением из-за надвигающегося снегопада

Коммунальные службы Алматы перейдут на усиленный режим работы, так как в мегаполисе прогнозируют сильный снегопад и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным акимата Алматы, с ночи 22 января в течение двух суток в Алматы прогнозируется снегопад, временами сильный.

"Ожидается гололед, а температура воздуха понизится:

• 22 января ночью от -7 до ...-9°С, днем от 0 до ...-2°С;

• 23 января ночью от -15 до ...-17°С, днем от -5 до ...-7°С", - сказано в сообщении.

Коммунальные службы Алматы чистят дороги. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство на производственных базах. 204 пескоразбрасывателя будут дежурить до начала снегопада.

"Основные магистральные улицы будут предварительно обработаны жидкими реагентами. В круглосуточном режиме планируется задействовать 624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих.

Кроме этого для своевременного предупреждения и устранения снежных накатов на опасных участках дорог, спусках, подъемах, съездах с транспортных развязок будет усилена работа по патрулированию состояния дорожного покрытия силами 47 оперативных бригад", - сообщили в акимате.

Коммнальные службы в Алматы убирают снег. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицей на тротуарах автолюбителей и пешеходов попросили соблюдать меры предосторожности.

"Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Пешеходам рекомендуем быть осторожными на тротуарах, избегать близости многоэтажных зданий из-за риска падения снега и сосулек с крыш", - добавили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы

По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Напомним, накануне жителей и гостей Астаны также предупредили об ухудшении погодных условий. В связи с непогодой, спасатели напомнили правила безопасности.

А сегодня в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.