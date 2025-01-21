Аэропорт Астаны обратился к пассажирам

В аэропорту Астаны обратились к пассажирам: в связи с непогодой возможны задержки рейсов, рекомендуется заранее уточнить информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта Астаны, до 11:00 22 января в районе аэропорта ожидаются неблагоприятные погодные условия:

Ветер скоростью 12 м/с, порывы - до 20 м/с, с ухудшением с 02:00 до 11:00 (порывы скоростью до 22 м/с).

Температура ночью - до -18°C.

Видимость: значительно ограничена, в том числе до 500 м в период с 14:00 до 02:00.

Осадки: снег, ливневой снег, замерзающий дождь, низовая метель.

Облачность: низкая, с нижней границей облаков 120-330 м, кучево-дождевая облачность.

"В условиях низкой видимости и сильных порывов ветра возможны задержки рейсов. Рекомендуем заранее уточнить информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями. Дорогие пассажиры, будьте внимательны и осторожны!" - сообщают в воздушной гавани.

Добавим, сегодня утром сообщалось, что в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.

Днем полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Ранее сообщалось, что в Астане в ближайшие дни, с 20 по 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы.

Также накануне жителей и гостей Астаны предупредили об ухудшении погодных условий, и в связи с непогодой спасатели напомнили правила безопасности.