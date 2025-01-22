"Их продолжают продавать в магазинах": популярные напитки и детское пюре оказались опасными, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат заявил, что некоторые популярные продукты, которые продолжают продавать в Казахстане, на самом деле признаны Минздравом небезопасными, передает корреспондент NUR.KZ.

"Актуальным на сегодняшний день остается вопрос пищевой безопасности. К сожалению, продолжают появляться новости об отравлениях людей. Параллельно мы наблюдаем информацию о небезопасных для здоровья человека составах, найденных в продуктах питания, которые вот уже много лет активно реализуют на наших торговых площадках.

Бесконтрольно растущий рынок производства продуктов питания, динамичный рост количества товаров импортного производства крайне сомнительного состава на полках наших магазинов, реализация продуктов иностранного производства с сомнительным составом под видом отечественных – представляют собой огромную опасность для здоровья и жизни населения.

Ознакомившись с реестрами несоответствующей продукции, публикуемыми комитетом СЭС МЗ РК ежемесячно, мы можем обнаружить там товары, которые все еще, несмотря ни на что, активно реализуются в магазинах: сок томатный с солью Rich, напиток безалкогольный "МОХИТО", мука пшеничная высший сорт "Султан", "Агуша" пюре из цветной капусты для детского питания с 4-х лет и так далее", - заявил депутат Магеррам Магеррамов.

Депутат задался вопросом - в чем смысл проверок и ведения реестра несоответствующей продукции, если эти продукты продолжают реализовываться на рынке?

В связи с этим депутат предложил:

усилить меры госконтроля качества продуктов питания, потребляемых казахстанцами;

ежемесячно проводить массовую информативную работу для осведомления населения о товарах, не соответствующих требованиям СЭС;

проверить все школьные, дошкольные учреждения, больницы и поликлиники на предмет наличия у них товаров, состоящих в реестре несоответствующей продукции.

Напомним, летом этого года Санэпидконтроль провел проверку по ряду напитков после сообщений в СМИ об изъятии одного из них из продажи в Кыргызстане. По результатам были даны рекомендации о снятии с реализации и в дальнейшем в отказе от приема в реализацию и продажах указанных напитков.

В середине июня прошлого года в Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления.

Позже стали известны подробности трагедии. Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. В дальнейшем в ДП сообщили, что по результатам экспертизы причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

А неделю назад мы писали, что родители из Актюбинской области пожаловались на качество еды в детском саду: было опубликовано видео каши, в которой видны насекомые. Управление образования региона начало проверку по этому факту.