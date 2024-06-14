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Смертельное отравление в СКО: стали известны подробности

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Ребенок в больнице
Ребенок. Иллюстративное фото: Cavan Images/Getty Images

Двое детей скончались в результате отравления в Северо-Казахстанской области. Соседи пострадавшей семьи рассказали подробности, передает телеканал "Астана".

Семья из пяти человек получила отравление - умерли двое детей, а трое других членов семьи оказались в больнице.

Отмечается, за день до трагедии семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. Что послужило причиной трагедии, выяснят специалисты.

Тем временем жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро - семье стало плохо после ужина.

"Вот они покушали и все - легли спать. Утром маленький трехлетний Васек умер. Их туда увезли в больницу, в город. И вечером девочка - все", - заявили соседи.

По их словам, пострадавшая семья ела пельмени.

По информации телеканала, местную медсестру вызвали на дом в два часа ночи накануне. Трое жаловались на рвоту. Прибывшая на место фельдшер осмотрела домочадцев и оказала первую медицинскую помощь.

"По этому же адресу около 8 часов утра поступил вызов. Медицинская сестра прибыла на место и констатировала биологическую смерть ребtнка 2021 года рождения. На двух машинах скорой помощи мама 1996 года рождения доставлена в первую городскую больницу инфекционного отделения. Двое детей 2017 и 2014 года рождения доставлены в детскую областную больницу. Осмотрены и сразу госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девочка 2017 года рождения поступила в тяжелом состоянии, нестабильная, переведена на искусственную вентиляцию легких в 20:50, несмотря на полный комплекс проводимого лечения, констатирована сметь ребенка", - сообщила и. о. замглавы управления здравоохранения Раиса Кусаинова.

Отмечается, что состояние десятилетнего выжившего ребенка стабильно тяжелое. Мать ребенка - в реанимации, однако врачи отмечают, что состояние улучшается.

Также стало известно, при поступлении женщина рассказала, что употребляла в пищу колбасу, покупные пельмени, а также газировку. После, по ее словам, она почувствовала недомогание.

Глава семейства после осмотра от госпитализации отказался.

В настоящее время в областном департаменте полиции завели уголовное дело, а в управлении здравоохранения региона создали спецкомиссию по разбору данного случая.

Предварительная причина смерти двух детей - токсическая пищевая инфекция, инфекционный токсический шок, отек мозга.

Все биологические материалы направлены на экспертизу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2117796-smertelnoe-otravlenie-v-sko-stali-izvestny-podrobnosti/

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