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Снять с продажи ряд популярных напитков рекомендовал санэпидконтроль в Казахстане

Опубликовано:

Напитки
Напитки. Иллюстративное фото: Fotogrog/Getty Images

Санэпидконтроль провел проверку по ряду напитков после сообщений в СМИ об изъятии одного из них из продажи в Кыргызстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале месяца в СМИ появилась информация, что в Кыргызстане из продажи изымают напиток "Золотая жизнь".

"Мероприятия проводятся в целях охраны здоровья населения, особенно детей, поскольку напиток по результатам лабораторных исследований содержит краситель азорубин Е-122, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей", - сообщалось в публикации.

Напиток "Золотая жизнь"
Напиток "Золотая жизнь". Фото: 24.kg

По ситуации с этим напитком в Казахстане корреспонденту NUR.KZ ответили на запрос в пресс-службе Комитета санэпидконтроля при Минздраве РК.

"При проведении санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции по информации из СМИ об изъятии из продажи в Кыргызской Республике гранатового газированного напитка торговой марки "Золотая жизнь" (производства Афганистан), установлено, что на потребительской упаковке напитка отсутствует:

  • предупреждающая надпись: "Содержит краситель (азорубин Е122), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей";
  • дата изготовления и срок годности;
  • состав и показатели пищевой ценности;
  • наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, организации–импортера, принимающего претензии", - сообщила корреспонденту NUR.KZ Айгерим Садубаева - руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Все это, как отметили в КСЭК, является нарушением требований технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).

Также, по данным КСЭК, установлена реализация других безалкогольных газированных напитков производства Афганистан ("Royal", "Paradise", "Mani", "Pure"), маркировка которых также не соответствует требованиям технического регламента.

На указанные напитки отсутствуют декларации о соответствии.

В связи с этим территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля предприятиям торговли, при содействии филиалов НПП "Атамекен", даны рекомендации о снятии с реализации и в дальнейшем в отказе от приема в реализацию и продажах указанных напитков.

Кроме того, Комитет дал поручение территориальным подразделениям о проведении контрольного закупа и лабораторных исследований. Отмечается, что в случае несоответствия напитка требованиям безопасности будут применены меры оперативного реагирования в виде отзыва и изъятии продукции с реализации.

"Пользуясь случаем, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предупреждает предприятия торговли об административной ответственности за реализацию пищевой продукции, принятой в реализацию без деклараций о соответствии и несоответствующей требованиям технических регламентов по показателям безопасности и маркировке", - заключили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141290-snyat-s-prodazhi-neskolko-populyarnyh-napitkov-rekomendoval-sanepidkontrol-v-kazahstane/

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