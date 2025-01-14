"Что это за ужас?": кашу с насекомыми сняли на видео в детсаду в Актюбинской области

Родители из Кандыагаша Актюбинской области пожаловались на качество еды в детском саду. Управление образования региона начало проверку по этому факту, передает NUR.KZ.

Обеспокоенные родители опубликовали в Instagram-паблике Aqtobe Sergek видео, на котором продемонстрирована еда, предназначенная для детей. В каше видны насекомые.

"Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, детский сад.

Что это за ужас - кормить наших детей такой едой? Разве это не насмешка? Не стесняясь повышают оплату, а мы, выходит, платим за испорченную пищу?

Кто несет за это ответственность? Мы считаем, что необходимо в срочном порядке принять меры для обеспечения здоровья и безопасности наших детей!" - написала местная жительница.

В Управлении образования Актюбинской области отреагировали на публикацию, сообщив о проведении проверки.

"В настоящее время управление образования проводит служебную проверку. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к соответствующей ответственности.

Просим всех родителей отнестись к этому с пониманием. Дополнительная информация о результатах проверки будет предоставлена позже", - отметили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео, где алматинка заявила о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в школьной столовой. В управлении образования города прокомментировали инцидент.

Помимо этого, родители воспитанников, посещающих детский сад в Актау, просмотрели камеры видеонаблюдения и узнали, что большая часть детей из группы осталась без еды.

А в Келесском районе Туркестанской области в частном детском саду отравились 34 ребенка. Все произошло 24 июня после завтрака. Об этом сообщили в управлении образования региона.