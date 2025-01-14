"Что это за ужас?": кашу с насекомыми сняли на видео в детсаду в Актюбинской области
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Родители из Кандыагаша Актюбинской области пожаловались на качество еды в детском саду. Управление образования региона начало проверку по этому факту, передает NUR.KZ.
Обеспокоенные родители опубликовали в Instagram-паблике Aqtobe Sergek видео, на котором продемонстрирована еда, предназначенная для детей. В каше видны насекомые.
"Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, детский сад.
Что это за ужас - кормить наших детей такой едой? Разве это не насмешка? Не стесняясь повышают оплату, а мы, выходит, платим за испорченную пищу?
Кто несет за это ответственность? Мы считаем, что необходимо в срочном порядке принять меры для обеспечения здоровья и безопасности наших детей!" - написала местная жительница.
В Управлении образования Актюбинской области отреагировали на публикацию, сообщив о проведении проверки.
"В настоящее время управление образования проводит служебную проверку. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к соответствующей ответственности.
Просим всех родителей отнестись к этому с пониманием. Дополнительная информация о результатах проверки будет предоставлена позже", - отметили в ведомстве.
Ранее в Сети появилось видео, где алматинка заявила о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в школьной столовой. В управлении образования города прокомментировали инцидент.
Помимо этого, родители воспитанников, посещающих детский сад в Актау, просмотрели камеры видеонаблюдения и узнали, что большая часть детей из группы осталась без еды.
А в Келесском районе Туркестанской области в частном детском саду отравились 34 ребенка. Все произошло 24 июня после завтрака. Об этом сообщили в управлении образования региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211432-chto-eto-za-uzhas-kashu-s-nasekomymi-snyali-na-video-v-detsadu-v-aktyubinskoy-oblasti/