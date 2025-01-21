Дождь и снег обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 21 января, в Астане обещают снег, в Шымкенте - дождь, а в Алматы - пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 12,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,8 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213463-dozhd-i-sneg-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/