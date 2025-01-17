Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамен для получения водительских прав

Запись на экзамены для получения водительского удостоверения казахстанцам доступно теперь только через приложение "ЦОН", передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

"Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН". Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков.

Для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения "ЦОН" проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.

После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку "Запись на экзамен по теории" или "Запись на экзамен по практике". Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан", - говорится в сообщении НАО "ГК "Правительство для граждан".

Отмечается, что для записи на экзамен через приложение "ЦОН" необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.

Данный сервис также будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что призвано значительно повысит удобство и своевременность получения информации.

Ранее сообщалось, что в спецЦОНах Казахстана внедряют новую процедуру для исключения нарушений - перед экзаменом нужно пройти двухфакторную аутентификацию.

В августе прошлого года стало известно, что получить и обновить водительские права стало проще в Казахстане - eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения. Тогда сообщалось, что получить водительское удостоверение теперь можно не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества. Также при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.

При этом в мае мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

А в апреле того же года сообщалось о запуске в Казахстане услуги по выдаче международных водительских удостоверений. Тем не менее в МВД отмечали, что национальное водительское удостоверение РК действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении. В настоящее время это более 80 стран.