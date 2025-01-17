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Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамен для получения водительских прав

Опубликовано:

Сдача экзамена на права
СпецЦОН. Иллюстративное фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Запись на экзамены для получения водительского удостоверения казахстанцам доступно теперь только через приложение "ЦОН", передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

"Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН". Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков.

Для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения "ЦОН" проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.

После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку "Запись на экзамен по теории" или "Запись на экзамен по практике". Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан", - говорится в сообщении НАО "ГК "Правительство для граждан".

Отмечается, что для записи на экзамен через приложение "ЦОН" необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.

Данный сервис также будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что призвано значительно повысит удобство и своевременность получения информации.

Ранее сообщалось, что в спецЦОНах Казахстана внедряют новую процедуру для исключения нарушений - перед экзаменом нужно пройти двухфакторную аутентификацию.

В августе прошлого года стало известно, что получить и обновить водительские права стало проще в Казахстане - eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения. Тогда сообщалось, что получить водительское удостоверение теперь можно не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества. Также при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.

При этом в мае мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

А в апреле того же года сообщалось о запуске в Казахстане услуги по выдаче международных водительских удостоверений. Тем не менее в МВД отмечали, что национальное водительское удостоверение РК действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении. В настоящее время это более 80 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212596-kazahstancy-budut-po-novomu-zapisyvatsya-na-ekzamen-dlya-polucheniya-voditelskih-prav/

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