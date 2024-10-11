Двойная проверка: в Казахстане внедряют новую процедуру сдачи экзамена на права

В спецЦОНах Казахстана внедряют новую процедуру для исключения нарушений - перед экзаменом нужно пройти двухфакторную аутентификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

"Госкорпорация внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при двухфакторной аутентификации казахстанцам необходимо будет двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация.

Так, перед началом тестирования необходимо будет авторизоваться с помощью ЭЦП. После этого услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. К слову, SMS будет направлен на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства.

После успешной авторизации, кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию.

"Каждый день мошенники изобретают новые способы обмана. Нашими сотрудниками проводится большая работа по раскрытию нарушений. Кроме того, Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Уверен, что двухфакторная аутентификация поможет снизить количество нарушений на экзаменах. При этом, персональные данные услугополучателя будут надежно защищены", - сообщил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Отмечается, что нововведение начнет действовать с 11 октября, но пока только в Астане.

Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируется завершить до конца текущего года.

В августе стало известно, что получить и обновить водительские права стало проще в Казахстане - eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения. Тогда сообщалось, что получить водительское удостоверение теперь можно не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества. Также при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.

При этом в мае мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

А в апреле сообщалось о запуске в Казахстане услуги по выдаче международных водительских удостоверений. Тем не менее в МВД отмечали, что национальное водительское удостоверение РК действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении. В настоящее время это более 80 стран.

Мы также писали, что стражи порядка предупреждали казахстанцев, что в Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение. Для "покупателя" такие сделки могут закончиться плохо.