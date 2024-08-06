Услугу получения водительского удостоверения изменили в Казахстане

Получить и обновить водительские права стало проще в Казахстане - eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Электронного правительства".

Теперь получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества.

Отмечается, что при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.

Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет.

Еще был расширен список отделений ЦОН, где граждане могут получить готовые документы. Получить водительское удостоверение теперь можно не только в специализированном ЦОН.

А перевыпуск водительского удостоверения при онлайн-запросе занимает 60 минут, в отделениях специализированного ЦОН - 120 минут.

Получить услугу можно в три клика:

авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Транспорт и коммуникации»;

из перечня услуг выберите "Получение водительских прав" и заполните все необходимые поля;

подпишите услугу с помощью ЭЦП.

"Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете. Уведомление пользователю придет в течении 60 или 120 минут, в зависимости от способа получения услуги (онлайн или офлайн)", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее стражи порядка предупреждали казахстанцев, что в Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение. Для "покупателя" такие сделки могут закончиться плохо.

А в мае мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

В апреле сообщалось о запуске в Казахстане услуги по выдаче международных водительских удостоверений. Тем не менее в МВД отмечали, что национальное водительское удостоверение РК действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении. В настоящее время это более 80 стран.