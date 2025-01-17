Астанчанин судился с автосалоном и вернул деньги за дефектную машину

Житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили о рассмотренном деле по иску гражданина М. к ТОО, занимающемуся продажей автомобилей. В иске шла речь о расторжении договора, возврате автомобиля, взыскании его стоимости и компенсации морального вреда.

"Основанием иска стало обращение истца к продавцу с жалобами на дефекты автомобиля, включая периодическое отключение мультимедийного экрана, неисправности камеры заднего вида, проблемы с закрытием стекол и некорректную работу сигнализации.

Указанные недостатки не были устранены, и автомобиль не приведен в надлежащее состояние. Ответчик отказался принять автомобиль обратно и не устранил выявленные неисправности. Представитель ответчика заявил в суде, что все условия договора выполнены, а нарушений с его стороны нет", - рассказали в суде.

Отмечается, что экспертиза установила наличие дефектов, предположительно вызванных заводским браком, которые делают эксплуатацию автомобиля невозможной. Суд также отметил, что ответчик не оспаривал факт неоднократных обращений истца с жалобами, что подтверждает передачу автомобиля ненадлежащего качества.

"Согласно условиям гарантии (36 месяцев или 60 тыс. км пробега), ответчик обязан был устранить дефекты, но не выполнил указанное обязательство. Учитывая представленные доказательства, суд удовлетворил иск и защитил права потребителя", - сказано в сообщении.

Несколько дней назад сообщалось, что в ЗКО взыскана компенсация морального вреда и неустойка с автосалона в пользу покупателя. Мужчина получил более 2,3 млн тенге.

Также в этом году в суде рассмотрели дело мужчины, который обратился с иском к СТО о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Машина была повреждена градом на территории сервисного центра. Суд обязал СТО выплатить владельцу авто почти 3 млн тенге.

В конце прошлого года в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги.

В ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправные или списанные автомобили. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге. В суде он доказал, что проблемы его автомобиля являются заводскими.