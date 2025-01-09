Почти 3 млн тенге отсудил астанчанин у СТО за поврежденный от града автомобиль

В суде Астаны рассмотрено дело казахстанца, который обратился с иском к ТОО о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Машина была повреждена градом, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, межрайонным судом по гражданским делам рассмотрено дело по иску С. к ответчику ТОО "G" о взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля.

"Иск мотивирован тем, что ответчик принял на техобслуживание автомобиль истца. В период нахождения автомобиля на территории сервисного центра ТОО в связи с осадками в виде града, превышающими допустимые нормы (особо крупного размера), произошли повреждения транспортного средства, что привело к материальному ущербу", - говорится в сообщении.

Ответчик в своем отзыве не отрицал, что автомобиль находился на территории ТОО. Но настаивал на том, что повреждения вызваны исключительно погодными условиями - градом, который превысил допустимые нормы. Ответчик просил в иске отказать.

По данным суда, автомобиль был размещен на открытой стоянке сервисного центра, где в результате осадков в виде крупного града получил повреждения.

"Ответчик не обеспечил надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств. Стоимость восстановительного ремонта составила 2 936 000 тенге, и истец требовал возмещения ущерба с учетом соблюдения гарантийных условий, требующих использования оригинальных деталей и ремонта в официальном сервисном центре. Суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить истцу материальный ущерб в сумме 2 936 000 тенге, а также судебные расходы", - отмечается в сообщении суда. .

Решение вступило в законную силу.

Мы писали о случае, когда астанчанка обратилась в суд с иском к кризисному центру акимата из-за повреждения автомобиля выдвижными воротами. Суд удовлетворил иск, обязав центр выплатить ей 1,5 млн тенге.

А в Караганде суд обязал коммунальное предприятие возместить ущерб автовладельцу, чей автомобиль был поврежден из-за наезда на открытый водопроводный колодец.

Ранее в ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге.

Мы также писали, что в Жамбылской области с коммунального предприятия в пользу водителя взыскали ущерб за неправильно закрытый люк.