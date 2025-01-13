Автосалон заплатил казахстанцу более 2 млн тенге

В ЗКО взыскана компенсация морального вреда и неустойка с автосалона в пользу покупателя. Мужчина получил более 2,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи на приобретение автомобиля от 14 марта 2023 года.

11 апреля 2023 года истец попал в ДТП, после чего он обратился к ответчику для ремонта автотранспорта. 14 апреля ответчиком был составлен перечень нужных запчастей, материалов, направлена расчетная стоимость на общую сумму 2 217 595 тенге. Данная сумма была погашена платежным поручением со страховой выплаты.

Уже 15 мая мужчина передал ответчику автомобиль для ремонта и получил обратно спустя год - 2 июля 2024 года.

"Но после ремонта автомобиля были выявлены дефекты. Истец, мотивируя свой иск тем, что был оказан ненадлежащий ремонт, просил суд взыскать неустойку за просрочку услуг и моральный вред", - уточнили в суде.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск частично. В пользу истца взыскана сумма ущерба 18 500 тенге, неустойка в размере 2 250 000 тенге и компенсация морального вреда - 100 000 тенге. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Астане рассмотрели дело мужчины, который обратился с иском к СТО о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Машина была повреждена градом на территории сервисного центра. Суд обязал СТО выплатить владельцу авто почти 3 млн тенге.

А в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги.

В ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправные или списанные автомобили. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге. В суде он доказал, что проблемы его автомобиля являются заводскими.