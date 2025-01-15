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Низовая метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Опубликовано:

Низовая метель и сильный ветер
Низовая метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана на 16 января 2025 года - ожидаются низовая метель, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

16 января в Астане временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Завтра ночью и утром на севере Мангистауской области обещают туман, гололед.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

16 января на западе, юге Павлодарской области прогнозируется метель. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

А в Северо-Казахстанской области завтра обещают снег. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается метель, днем по области ожидается метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

Низовая метель также ожидается в Костанайской области. Ночью и утром на западе, севере области туман.

16 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется туман. Утром и днем на западе, севере, в горных районах области гололед.

В центре области Абай, по данным синоптиков, ожидается низовая метель.

16 января в горных районах Туркестанской области обещают туман, гололед. Ветер юго-западный днем в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра ночью на большей части, днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области ожидаются туман, днем на западе, севере, юге области гололед.

Также на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

Низовая метель 16 января, по данным синоптиков, также прогнозируется в Актюбинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212032-nizovaya-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-oblastey-kazahstana/

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