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Надвигается циклон: сильные осадки обещают синоптики в Казахстане

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Сильный снегопад
Сильный снегопад. Иллюстративное фото: Jason Vines/Getty Images

На Казахстан надвигается Атлантический циклон - в связи с этим синоптики обещают сильные осадки и метели, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, после небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки: на западе, юге, юго-востоке - в виде дождя и снега, на остальной территории - в виде снега.

В горных районах юга, юго-востока Казахстана возможны сильные осадки. Ожидаются также усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах - туман.

В температурном фоне особых изменений не ожидается.

Отметим, что ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211834-nadvigaetsya-ciklon-silnye-osadki-obeshchayut-sinoptiki-v-kazahstane/

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