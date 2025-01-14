Ясную погоду и до 15 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 14 января, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков в столице не будет. Днем термометры покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня так же, как и в Алматы, ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.