До 14 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 15 января, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны обещают пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -9 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.