"Дают отходы ученикам": столовую в алматинской школе заподозрили в санитарных нарушениях (видео)

В Сети появилось видео, где алматинка заявила о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в школьной столовой. В управлении образования города прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В Сети пользователь соцсети TikTok публикует сразу несколько видео, в которых показывает и рассказывает, как организовано питание в столовой одной из школ Алматы. В одном из таких видео упоминается школа №67.

На данное видео отреагировали в пресс-службе управления образования акимата Алматы.

"В связи с распространением информации касательно качества питания в школе №67, управление сообщает, что для изучения и выяснения всех обстоятельств, изложенных в видеозаписи, на место выехала рабочая комиссия межведомственной группы по контролю за качеством питания", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, ранее во всех школах созданы бракеражные комиссии, в состав которой входят представители администрации школы, социальный педагог, медицинский работник и члены родительской общественности.

Проверка качества выдаваемых блюд проводится бракеражной комиссией два раза в месяц, а медицинским работником школы - ежедневно, заверили в управлении.

Здесь же напомнили, что согласно санитарным п.65 "Санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания", утвержденных приказом министра здравоохранения Казахстана от 17 февраля 2022 года, пищевые отходы должны собираться в сборниках, расположенных в обособленном помещении столовой школы, расположенной вблизи выхода.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в школьное питание в Казахстане внесут изменения.

Напомним, ранее в ноябре на заседании правительства обсудили качество питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. (...) Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых", - заявил Токаев.

Также глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщала о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.