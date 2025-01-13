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Усиление ветра и морозы до 25 градусов обещают синоптики в Казахстане

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Машины едут по дороге
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ближайшие дни в Казахстане ожидается неустойчивый хараектер погоды - метель, морозы, осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, что приведет к неустойчивому характеру погоды.

Ожидаются снег с метелью, на западе, юге страны - осадки (дождь, снег), гололед.

На юго-востоке республики благодаря антициклону сохранится погода без осадков. Температурный фон по республики будет колебаться, ночью на западе от 0-8 градусов мороза до 10-25 градусов на севере и востоке страны, днем - от -5…+5 градусов до 2-10 градусов мороза, на юге страны ночью - 1-13 градусов мороза, днем - 0-12 градусов тепла.

По Казахстану в эти дни ожидается усиление ветра, туман.

Ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210979-usilenie-vetra-i-morozy-do-25-gradusov-obeshchayut-sinoptiki-v-kazahstane/

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