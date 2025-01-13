Снег и дожди ждут жителей Шымкента на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 января, ожидаются снег, дожди и до 8 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 января в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

14 января ожидается солнечная погода без осадков. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

15 января будет пасмурно. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

16 января в Шымкенте вновь будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

17 января в третьем мегаполисе прогнозируют дождь и снег. Среднесуточная температура – плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

18 января ожидается легкий снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 1,7 м/с.

19 января, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 1,2 м/с.