Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег и дожди ждут жителей Шымкента на этой неделе

Опубликовано:

Женщина с коляской
Женщина с коляской. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 января, ожидаются снег, дожди и до 8 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 января в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

14 января ожидается солнечная погода без осадков. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

15 января будет пасмурно. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

16 января в Шымкенте вновь будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

17 января в третьем мегаполисе прогнозируют дождь и снег. Среднесуточная температура – плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

18 января ожидается легкий снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 1,7 м/с.

19 января, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 1,2 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210861-sneg-i-dozhdi-zhdut-zhiteley-shymkenta-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег и дожди ждут жителей Шымкента на этой неделе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie