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Снег несколько дней подряд: какой будет погода в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Женщина с зонтом
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 января, обещают переменчивую погоду – в конце недели несколько дней подряд будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 января в Астане будет малооблачно. Температура в среднем составит минус 13 градусов. Днем термометры покажут до минус 7 градусов, а ночью температура опустится до минус 18 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

14 января осадков не будет. Температура составит около минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 6 градусов, а минимальная – минус 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,8 м/с.

15 января без осадков. Средняя температура – минус 12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 8 градусов, а ночью опустятся до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

16 января в Астане обещают небольшой снег. Температура в среднем – минус 10 градусов. Максимально температура поднимется до минус 8 градусов, а опуститься может до минус 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,2 м/с.

17 января вновь ожидается легкий снег. Среднесуточная температура – минус 5 градусов. Днем термометры покажут до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

18 января вновь будет идти снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 10 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,4 м/с.

19 января, по прогнозам, ожидается снег. Средняя температура составит минус 12 градусов. Днем обещают до минус 7 градусов, ночью похолодает до минус 17 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210859-sneg-neskolko-dney-podryad-kakoy-budet-pogoda-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег несколько дней подряд: какой будет погода в Астане на этой неделе

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