Движение в Восточно-Казахстанской области ограничено из-за спуска лавин

Сегодня, 12 января, в Восточно-Казахстанской области ограничено движение на участке одной из автодорог из-за профилактического спуска лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

12 января 2025 года с 09:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин, на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, километры 46-66, участок от села Северное до города Серебрянск вводится ограничения движения для всех видов транспорта.

Ориентировочное время открытия: 15:00 сегодняшнего дня.

Ведомство также напоминает: позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Напомним, ранее 6 января в Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей Восточно-Казахстанской области о лавинной опасности.

"В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега", - предупредили в МЧС.

Также сообщалось о том, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.