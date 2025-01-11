Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Снег
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня ясная погода без осадков ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы сегодня прогнозируется ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до одного градуса а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

В Астане ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут -10 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время воздух прогреется до +5 градусов, а ночью похолодает до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210559-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie