Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Сегодня ясная погода без осадков ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы сегодня прогнозируется ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до одного градуса а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

В Астане ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут -10 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время воздух прогреется до +5 градусов, а ночью похолодает до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с