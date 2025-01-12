Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 12 января, во всех трех мегаполисах – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно, без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 2,5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.