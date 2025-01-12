Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье
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В воскресенье, 12 января, во всех трех мегаполисах – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет ясно, без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 2,5 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210687-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/