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Из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог

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Знак "стоп" на дороге
Перекрытие дороги. Иллюстративное фото: ДП ВКО

Несколько дорожных направлений закрыли в Алматинской области в связи с угрозой схода лавин в горной местности до 1 апреля 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматинской области, в связи с угрозой схода лавин в горной местности Талгарского и Енбекшиказахского района закроют дороги.

"В период с 27.11.2024 года по 31.03.2025 года закрыты автодороги в следующих направлениях:

  • автодорога областного значения от города Есик до озера Есик, с 7 по 15 км;
  • автодорога областного значения Тургень - Батан - обсерватория Ассы, с 15 по 41 км;
  • автодорога областного значения Талгар - лагерь "Спутник", с 6 по 11 км", - сообщили в ДЧС.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в горах Алматинской области идет обильный снегопад. В связи с этим синоптики предупредили туристов о возможных сходах снежных лавин.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193312-iz-za-ugrozy-shoda-lavin-v-almatinskoy-oblasti-do-aprelya-2025-goda-perekroyut-neskolko-dorog/

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