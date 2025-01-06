Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сложная снеголавинная обстановка": спасатели предупредили жителей ВКО

Опубликовано:

Спуски лавин
Спуски лавин. Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Восточно-Казахстанской области о лавинной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, в большинстве горных районов юга и юго-востока Казахстана высота снега около и незначительно выше средних многолетних значений, а снеголавинная обстановка - стабильная, под контролем специалистов "Казселезащиты".

"В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега", - предупредили в МЧС.

С начала зимнего периода, по данным ведомства, было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 кубометров. Наиболее подвержены риску сейчас горнолыжники, туристы и альпинисты.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208897-slozhnaya-snegolavinnaya-obstanovka-spasateli-predupredili-zhiteley-vko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie