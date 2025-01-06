"Сложная снеголавинная обстановка": спасатели предупредили жителей ВКО
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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Восточно-Казахстанской области о лавинной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, в большинстве горных районов юга и юго-востока Казахстана высота снега около и незначительно выше средних многолетних значений, а снеголавинная обстановка - стабильная, под контролем специалистов "Казселезащиты".
"В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега", - предупредили в МЧС.
С начала зимнего периода, по данным ведомства, было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 кубометров. Наиболее подвержены риску сейчас горнолыжники, туристы и альпинисты.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208897-slozhnaya-snegolavinnaya-obstanovka-spasateli-predupredili-zhiteley-vko/