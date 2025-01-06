"Сложная снеголавинная обстановка": спасатели предупредили жителей ВКО

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Восточно-Казахстанской области о лавинной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, в большинстве горных районов юга и юго-востока Казахстана высота снега около и незначительно выше средних многолетних значений, а снеголавинная обстановка - стабильная, под контролем специалистов "Казселезащиты".

"В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега", - предупредили в МЧС.

С начала зимнего периода, по данным ведомства, было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 кубометров. Наиболее подвержены риску сейчас горнолыжники, туристы и альпинисты.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.