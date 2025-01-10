Школы Костанайской области переводят на дистанционное обучение

Школы Костаная и ряда районов Костанайской области переводят на дистанционный формат обучения из-за погодных условий, сообщают "Костанайские новости".

По данным регионального издания, в связи с погодными условиями (метель) 10 января занятия первой смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

Также переводят на онлайн обучение первую смену в школах Мендыкаринского района.

В Узункольском районе в 11 школах занятия для учеников 0-4 классов переведены на дистанционное обучение, в трех школах для учеников 0-11 занятия будут проходить онлайн.

Ранее синоптики сообщали, что в регионах Казахстана во второй половине недели ожидается непогода - снег с низовой метелью, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.