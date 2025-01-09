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Морозы и снег обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Женщина с зонтом под снегом
Снежная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 9 января, в Алматы и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков, а жителям Астаны прогнозируют снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура столбики термометров поднимутся до -2 градусов, а ночью опустятся до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем ожидается до -8 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209623-morozy-i-sneg-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы и снег обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

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