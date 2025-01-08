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Снег и морозы до 25 градусов обещают синоптики в Казахстане

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Человек сидит один на лавочке зимой
Мороз. Иллюстративное фото: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images

Во второй половине недели в Казахстане ожидается непогода - снег с низовой метелью, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, быстрая смена циклонов и антициклонов станет причиной контрастной погоды.

На севере, востоке страны ожидается снег с низовой метелью, на западе - осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.

В эти дни на территорию Казахстана, сменяя друг друга, будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения. В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха в северной половине республики от 15-25 до 10-18 градусов мороза, в южной - от 10-15 градусов, в горных районах Алматинской области и области Жетісу - от 20-25 градусов мороза до 5-13, в горных районах - от 16 до 21 градуса мороза. На западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается.

По Казахстану в эти дни также ожидаются усиление ветра, туман.

Ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209368-sneg-i-morozy-do-25-gradusov-obeshchayut-sinoptiki-v-kazahstane/

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