Погоду без осадков обещают жителям мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 10 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную безоблачную погоду. Температура днем поднимется до -1 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем термометры покажут до -7 градусов, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.