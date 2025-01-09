Глава региона сделал замечание районным акимам Караганды

Глава региона Ермаганбет Булекпаев сделал замечание районным акимам Караганды за уборку снега. На совещании также обсудили реализацию инициативы "Таза Казахстан", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, глава региона Ермаганбет Булекпаев сделал замечание за уборку снега двум районным акимам Караганды. Он также высказал ряд идей по реализации инициативы "Таза Казахстан", чтобы город стал чище и зеленее.

"К сожалению, есть проблемы. И в социальных сетях жалобы и по вывозу снега, и по очистке. И сам это вижу. Порядок должен быть везде: и в центре, и на окраинах. Это зона ответственности районных акимов, следить за порядком необходимо постоянно", - сказал Ермаганбет Булекпаев на совещании по развитию областного центра.

Глава региона поручил руководству города организовать бесперебойную работу по качественной очистке и содержанию автомобильных дорог, а также тротуаров, скверов и парков.

Кроме того, он обратился к полиции, чтобы следили за соблюдением санитарных норм организациями всех форм собственности.

Ермаганбет Булекпаев обратил внимание на строительные компании, которые не всегда убирают за собой мусор. Он призвал ориентироваться на показательный пример, когда подрядчик после ввода Дворца школьников в Пришахтинске не только привел в порядок окружающую территорию, но и внес свой вклад в озеленение.

Аким города Мейрам Кожухов сообщил о переговорах с застройщиками жилья об их участии в озеленении. Им предлагают высаживать возле дома деревья по количеству квартир, а затем обеспечить уход за ними и сохранность.

Напомним, в Караганде 2025 год объявили годом Юго-Востока, Майкудука и безопасности дорожного движения. Планируются масштабные проекты по благоустройству и модернизации города.

Помимо этого, сегодня в регионе утвердили бюджет города на 2025 год в размере 152,6 млрд тенге. Средства направят на газификацию, строительство дорог, жилья и реконструкцию коммунальных сетей.

Также сообщалось, что в городе начнут реконструкцию канализационных и водопроводных сетей, модернизацию системы теплоснабжения. В планах реконструкция тепломагистралей "Соединительная" и 1-й очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1.

А в декабре прошлого года власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.