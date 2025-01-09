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На что в Караганде планируют потратить 152,6 млрд тенге

Опубликовано:

Совещание
Совещание. Фото: gov.kz

В Караганде утвердили бюджет города на 2025 год в размере 152,6 млрд тенге. Средства направят на газификацию, строительство дорог, жилья и реконструкцию коммунальных сетей, передает ekaraganda.kz.

Сегодня в Караганде прошло масштабное совещание по вопросам развития города на предстоящий год. Обсуждение шло под руководством главы региона Ермаганбета Булекпаева. Аким города Мейрам Кожухов поделился проектами и планами по улучшению областного центра.

Эти проекты, по словам акима Карагандинской области, не только цифры, а улучшение качества жизни тысяч семей.

“Бюджет города был принят в соответствии с задачами, поставленными главой государства и стратегическими документами с учетом приоритетов на ближайший год.

Общий объем бюджета города с учетом трансфертов составил 152,60 млрд тенге. Из них городской бюджет - 121,6 млрд тенге”, - сообщил глава города.

На социальную сферу предусмотрено 23,7% от общего бюджета. Сюда входят социальное обеспечение, культура и спорт, а также внутренняя политика. По планам также продолжение развития жилищного строительства: продолжат строительство трех домов в 30-м микрорайоне и пятиэтажного дома в Пришахтинске.

Это те дома, которые будут в будущем распределены между социально уязвимыми слоями населения. Будет также приобретаться коммунальное жилье.

К слову, в мае 2024 года аким города сообщал, что в Караганде больше не будут строить бюджетное жилье. Теперь для очередников власти планируют выкупать готовые квартиры у застройщиков.

В городе продолжат строительство газораспределительных сетей. На это заложено 15,8 млрд тенге. Газоснабжением будут охвачены в первую очередь четвертый, пятый, шестой и седьмой пусковые комплексы. В планах газифицировать около 246 улиц с охватом более 15-ти тысяч домов.

На теплоснабжение предусмотрено 10 млрд тенге. Это реконструкция тепломагистрали “Соединительная” и первой очереди от ТЭЦ-3. Мейрам Кожухов также отметил, что будут увеличены расходы на текущие ремонты тепловых сетей.

Кроме того, запланированы реконструкции нескольких коллекторов, продолжение реконструкции водовода № 22, строительство водопровода в Новой Тихоновке, а также строительство 16-ти водопроводных сетей города.

Помимо этого, планируется снизить изношенность водопроводных сетей на 1,5%, а сетей по водоотведению - на 2%.

В городе будут продолжены строительство и реконструкция автодорог. На это предусмотрено 3,2 млрд тенге. Будут охвачены дороги по улицам Космонавтов, Букетова, Волочаевская, Бауыржана Момышулы, Муканова, Приканальная и Университетская.

А вот на капитальный, средний и текущий ремонт дорог планируется потратить больше - около 13,3 млрд тенге.

Часть средств пойдет и на остальные нужды города, такие как благоустройство, обеспечение безопасности, реконструкция тротуаров и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Караганде начнут реконструкцию канализационных и водопроводных сетей, а также модернизацию системы теплоснабжения. Работы обсудили на совещании под руководством главы региона.

Помимо этого, в Караганде в 2025 году планируют установить 37 новых светофорных объектов и отремонтировать 23 существующих. На эти работы предполагается выделить из бюджета более 1 миллиарда тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209938-na-chto-v-karagande-planiruyut-potratit-152-6-mlrd-tenge/

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