Какие улицы отремонтируют в 2025-2026 годах в Караганде

Власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги, передает ekaraganda.kz.

Аким Караганды Мейрам Кожухов подвел итоги прошлого года и рассказал о проделанной работе по ремонту дорог в 2024 году, а также поделился планами на будущее.

Так, в Караганде в 2024 году было отремонтировано более 100 км автомобильных дорог. Из этого количества 82 км было охвачено средним ремонтом, текущим ремонтом - 112 тысяч квадратных метров. Ремонт был проведен на таких важных для города улицах, как Газалиева, Гоголя, Сейфуллина, Аманжолова.

"Да, мы попали под критику из-за перекрытий. Но по-другому эту работу делать невозможно. Особенно по поводу улицы Четская и Космонавтов, но сейчас виден результат.

По этим дорогам проходит большое количество транспорта. Проходит транзитный транспорт. Положительный эффект виден", - говорит Мейрам Кожухов.

В 2025 году продолжатся работы по капитальному ремонту улицы Пичугина и Новоселов.

"На Пичугина закончено основное полотно и основные съезды, остался небольшой кусок дороги от Пригородной до 7-й магистрали, но там работы не смогли завершить из-за большого количества коммуникаций", - говорит аким.

Также было начато строительство межквартальных дорог на улице Волочаевская и продолжении улицы Букетова. Основные работы будут проведены в следующем году.

Переходящим проектом является реконструкция улицы Космонавтов. Завершены работы по укладке верхнего слоя асфальта от Бухар жырау до улицы Камская, установке опор освещения, монтажу бордюров, укладке двух слоев асфальтного покрытия от улицы Гоголя до Штурманская.

Для расширения проезда была проведена реконструкция перекрестка улицы Гоголя и Космонавтов. В акимате отметили, что для этого властям пришлось пойти на законное изъятие частных территорий, чтобы создать правые съезды.

Начаты процедурные работы по поэтапной реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Это строительство дороги по улице Муканова от перекрестка с улицей Таттимбета до автодороги Восточный объезд. Продолжение улицы Университетская с выходом на улицу Гапеева, строительство магистральных дорог в микрорайоне Кунгей - 1, 2, 3. На стадии проектирования — строительство второго пешеходного путепровода через железную дорогу в районе Большая Михайловка. Реконструкция дороги 35-го маршрута.

В городе началась реализация проекта по созданию "умных" светофоров. В акимате отметили, что внедрение системы "умных светофоров" на магистральных улицах повысит пропускную способность.

"В текущем году начали реализовывать систему "умных светофоров", которая позволит на магистральных улицах повысить пропускную способность. Возникают пробки, есть эти факторы. Мы долго готовились, система монтируется, в ручном режиме уже можно регулировать поток, надо кое-что доделать.

Где-то машины будут придерживать, где-то пропускать. Это позволит в часы пик разгружать дороги, чтобы население не стояло в пробках по пути домой.

Одним расширением улиц мы вопрос заторов не решим. В больших городах этого не делают, там правильно выстраивают систему управления транспортным потоком", - рассказал Мейрам Кожухов.

В 2025-2026 годах планируется охватить средним ремонтом 43 автодороги. В этот список входят такие улицы, как Терешковой (от Абая до кольца на улице Терешковой), Муканова (от Университетской до Таттимбета), Университетская (от Сарыарка до Муканова), Спасское шоссе (от Муканова до бывшего поста ГАИ), Штурманская (от Гудермесской до 7-ой магистрали, включая переулок Стартовый), М-14 (от Таттимбета до К. Маркса), дорога на дачи (от Университетская, включая улицу Ключевая), микрорайон Степной, Молокова (от Бухар жырау до Вагонной), дорога на свалку, Методическая (от 15-ой магистрали до Зелинского), Попова (от 15-ой магистрали до Зелинского), Бирюзова (от Майлина до Магнитогорской, включая 16-й микрорайон), дорога к промзонам (Казметис), Голубые пруды, Резника (от 7-й магистрали до ХМК), Говорова (от "Новоузенки" до Библиотечной), автодорога от Шахтеров до Сарыарка (поликлиника № 3), Привокзальная (от Пригородной до складских помещений), Моторная (от Саранского шоссе до Заводской), Гончарная (от Бухар жырау до Рахимова), микрорайон Оазис, поселок Курьяновка, 5-я улица (Старый аэропорт), микрорайон Кунгей, Таттимбета (от ЖК "Кристал" до Муканова), Бытовая, Мелитопольская, Лободы (от Бухар жырау до Гоголя), внутриквартальная автодорога в районе школы Нурмакова с выходом на улицу Ерубаева, Н. Абдирова и Гоголя, Прогресса (от ж/д переезда до Петровского), дорога на автодром, Б. Хмельницкого, перекресток Республики-Сарыарка, Разрезовская (от Асфальтная с выходом на Молокова), от Дюсембекова до Сарыарка, переулок Кустанайский в районе мечети Космонавтов, Сахалин, Затаевича, Жамбыла (от Гоголя до Поспелова, от Терешковой до Б. Хмельницкого), Мустафина - Солнечная, Анжерская, микрорайон Шахтерский.

Также за год в городе увеличилось количество автобусов на линии, пересмотрено время работы некоторых маршрутов. На следующий год планируется обновление подвижного состава на 20-25 единиц. Также возобновится маршрутное движение в Пришахтинск и по улице Абая.

Ранее стало известно об открытии движения на реконструированном участке автодороги Караганда - Балхаш. Данная трасса является частью важного транспортного коридора. В ходе реконструкции дорога была переведена с III в I-б техническую категорию, что позволило обеспечить четырехполосное движение с разделительным барьерным ограждением, значительно повысив безопасность и комфорт водителей.

Также сообщалось, что в Шымкенте проведена масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры и транспортной отрасли.